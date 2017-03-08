Две феминистские акции 8 марта (ФОТО+ВИДЕО)

Наконец-то вернулся с всероссийского молодежного форума «Селигер», куда ездил, как журналист делать репортаж и где прожил, целую неделю. Был на третьей смене, которая называлась – Гражданский форум. Ладно, обо всем по порядку. 2. Я ехал на Селигер через Тверь. Вот на фото…