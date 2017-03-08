Две феминистские акции 8 марта (ФОТО+ВИДЕО)

В среду, 8 марта, в Москве прошло сразу несколько феминистских акций за равноправие женщин и мужчин.
Я посетил два мероприятия – сначала заехал на Красные ворота, где у памятника Лермонтову прошел пикет в знак солидарности с женской забастовкой по всему миру. Кто не в курсе – началась женская забастовка в Польше с «черного протеста» против запрета абортов, потом акции захватили Южную Корею, Исландию, другие страны.
2. Полицейские вели себя сегодня чрезвычайно корректно, не мешали проведению акции. Думаю, потому что там фамилия Путина не звучала, обычно на Путина у силовиков условный рефлекс срабатывает.
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11. Кроме того я заехал на пикет за равноправие у метро Новокузнецкая, который проводила гендерная фракция партии Яблоко
12. Галина Михалева (крайняя слева) - председатель Женской фракции партии «ЯБЛОКО»
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14. Николай Кавказский
15. Сергей Митрохин решил немного потроллить феминисток и подарил всем цветы
ВИДЕО:
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Странные люди, эти женщины:)
Увы, права не равны. У нас не все так плохо, как в арабских странах. Но тем не менее проблем до кучи. Я не феменистка, но понимаю, зачем феменизм в России. Буду говорить языком простым, обывательским. но постараюсь донести суть. Права то у всех на законодательном уровне равные, но только вот многие по прежнему десять все на розовое и синее.
Пример номер один. Фразы типа "Ну ты де девочка!" уже с самого детства начинают ущемлять и диктовать правила. Девочки не могут ходить в "мальчиковых" цветах. (Наоборот тоже правило действует). Девочкам розовое, мальчикам синее. И не перепутать! Меня новорожденную возили в синей коляске. Маму достали тетки, которые возмущались, почему это девочка в синей коляске. Мол неправильно это. А какая разница, какого цвета? Кто это придумал? А не понятно. Девочки всегда должны быть аккуратные, добрые. А почему мальчики не должны быть такими? С какой стати им пакости и непопрятность должны прощаться? Опять не понятно. А ещё девочкам танцы, а мальчикам футбол и бокс. Если мылтчка ведут на танцы, а девочку в "мальчиший" спорт, то тоже начинается осуждение. Ведь почему то ещё и хобби у нас по полу делятся. И нарушать деление нельзя, даже если у ребёнка способности и нтеремы лежат к не стандартному для его пола спорту. С игрушками та же ситуация. Не дай бог мальчик по играет с куклой, а девочка с машинкой. Неправильно опять таки (нет). Девочек с детства приучают к быту, уборке и готовке, строке и глажке. А мальчиков почему не научить? Это основные нужды человека, которые каждый должен уметь делать, дабы уметь самостоятельно существовать. Но с детства детей готовят, что мальчики играют, максимум что то мастерят, а девочка у них домработница. А если мальчик любит готовить, то найдутся те, кто скажет, мол не мужское это дело. И в школе девочки должны учиться лучше мальчиков. А ещё терпеть их дерганья за косички. Им с детства внушают, что мальчики не должны уметь галантной общаться с девочками, достаточно делать то, что будет им неприятно, чтобы обратить внимание. Учат, что не нужно ждать нормальных знаков внимания и комплиментов, довольствуйся их хулиганством и задирством. А учить и уметь общаться с противоположен иным полом, я считаю, надо уже с раннего детства. Вроде бы невинные фразы и детские шалости, да? Но если смотреть глубже, то станет ясно, что действительно с детства нам навешивают ярлыки. Причём очень глупые и необоснованные.
Далее уже эти дети взрослеют, становятся взрослыми людьми, парнями и девушками. Готовы поступать учиться. Опять таки начинается навешивание ярлыков. Девочка технарь или физик, к примеру, как и мальчик балерун, вызовут как минимум большое удивление. Опять "ты же девочка/мальчик"
Далее идёт возраст серьёзных отношений и создания семей. Например, если у девушки было много парней (ну вот искала того самого, влюблялась, а её бросали. Не везло в любви. Была не гулящая, все отношения хотела строить серьёзно, но вот не судьба), то это как клеймо будет. Она и ш@л@в@ сразу вдруг, и вердро ТАМ уже (вообще убийственное умозаключение, ведь количество партнёров на размеры, заложенные природой никак не влияют. Какая разница, что она с тремя разными парнями год сексуальные связи по очереди имела или с одним парнем так же год? Если что и может что то там изменить, так это роды). А вот парню много девушек иметь по сути не проблема. Он значит щавидный любовник. И не важно, были то серьёзные отношения или на одну ночь. Он молодец. И никто не станет думать, что у него ОН стерся уже.
А ещё девушкам нельзя пить, курить и материться. Парням можно. Есть такие уникумы, что не стесняеются подходить к курящим девушкам на улице, вырывать демонстративно сигарету с фразой "ты же девушка! Ты же будущая мать! Не смец курить! Тебе ещё рожать". Такие не каждый день встречаются, но из очень даже много. Кто то наглеет и отбирает сигареты (хотя что мешает пойти и купить новые?) а кто то просто яро высказывается, что девушкам можно делать, а что нет. Но с какой стати? Мы все люди и все равны. Хочет, пусть курит пьет и матерится. С какой стати девушке некрасиво материться? Мат, когда он емкий и в тему, очень даже интересно звучит. А если ругаться, как сапожник, то не будет красить никого. Но опять таки это сугубо личное дело.
А девушек кстати очень многое упирается в то, что она якобы будущая мать и ей ещё рожать. Даже врачи маленьким девочкам и девушкам во время болезненных процедур говорят " не три, должна терпеть! Как ты рожать будешь?". Во первых, не их дело. Во вторых, если больно, с какой стати вообще надо терпеть? Крики и слёзы уменьшают боль, на минуточку. Да и в третьих, может вообще она не хочет детей? В девушках все и всегда видят потенциальную мать. Не важно, хочет она детей или нет. Это её личное дело и ничье больше. Но общество не признаёт тех, кто не хочет детей. Раз женщина, должна рожать. Кому должна, не уточняется. То есть уже на подсознательном уровне люди видят в девушке не личность, не хорошего человека, не хорошую балерину/пианистку/футболистку/инженера или еще кого угодно, а именно мать, её матку и детородную функцию. Мы, люди цивилизованные, живущие в 21 веке, женщину воспринимаем как инкубатор. Малая доля лишь выделяется среди этой толпы. Почему никто не вырывает сигареты у парня и не говорит "тебе ещё ребёнка зачать и растить! Ты будущий отец!"?
Хотя мужчин тоде под гендерные стереотипы подгоняют. Например, " мужчины не плачут". Ужасная фраза. Мы все люди, мы не роботы. Мы имеем право выразить эмоции. Если надо поплакать, плачь. Я не единожды видела слёзы парня. И отношение к нему только улучшилось, стала ещё бтльшетдоверять ему. Потому что он тебе доверяет свои истинные эмоции. Ничего поствдгого в этом нет. У всех людей разные характеры, они по разному проявляют свои эмоции. И это нормально. Нельзя им запрещать это делать только по причине из пола.
И это довольно таки примитивный и неполный список такого рода дискриминации. Так что феменизму тут есть над чем поработать.
Да и феменизм борется не только за права женщин, хотя это основополагающая суть. Феменизм борется за равные права обоих полов. На все. За искоренение гендерных стереотипов. Некоторые ошибочно полагают, что ыеменистки ненавидят мужчин. Это не так. Они если кого и ненавидят, то тех, кто помешан на гендерном разделении людей.
Даже комментировать смешно
Тебя же тоже зовут, вон смотрю даже к Кремлю на акцию позвали, а я про нее не знал(((
Хорошо, напишу, но согласованные акции обычно широко же анонсируют
Говорят даже на кремлёвскую башню забрались?